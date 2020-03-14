В Приднестровье отслеживают ситуацию с коронавирусом

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В Приднестровье пристально следят за ситуацией с распространением нового коронавируса COVID-19.

На домашнем карантине находятся 6 приднестровцев, контактировавших с гражданами, у которых был подтверждён коронавирус. Пятеро из них прилетели из Милана на самолёте, на борту которого находилась инфицированная женщина. Ещё одна жительница ПМР возвращалась из Италии на маршрутке с заболевшим пассажиром. Всем шестерым наблюдаемым было вынесено предписание о соблюдении карантина. Все чувствуют себя хорошо.

Вчера ещё одна 24-летняя жительница Приднестровья, прилетевшая из Италии, прямо из аэропорта была доставлена в кишинёвскую больницу с подозрением на коронавирус. Аналогичный диагноз под вопросом рассматривают и врачи одного из медучреждений ПМР, куда 13 марта была госпитализирована 50-летняя жительница. У пациенток взяты анализы для проведения исследования, передаёт пресс служба МВД Приднестровья.

Также врачи будут наблюдать за здоровьем 8 человек, контактировавших с гражданами, имеющими подозрение на COVID-19. Симптомов заболевания у них нет, однако всем рекомендовано не покидать место жительства, ограничить круг общения, соблюдать профилактические меры и следить за своим самочувствием.