В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина

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Сегодня в реанимации Слободзейского инфекционного госпиталя умерла 69-летняя тираспольчанка. Пенсионерка в крайне тяжёлом состоянии была доставлена в больницу 5 апреля.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У женщины был подтверждён COVID-19, диагностирована двухсторонняя пневмония тяжёлой степени. У нее также были сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в Молдове составляет 34.

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