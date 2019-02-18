В Приднестровье оставленные без присмотра дети угодили в больницу

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14 февраля в Слободзейскую центральную районную больницу поступили двое малышей. У трёхлетней девочки и двухлетнего мальчика диагностированы химические ожоги слизистой полости рта и верхних дыхательных путей.

Как выяснилось, жительница Слободзеи со своим ребёнком пришла в гости к подруге. Пока приятельницы отошли на несколько минут, их дети нашли чистящее средство для труб и попробовали гранулы на вкус, передаёт mvdpmr.org.

Ещё один инцидент произошёл вечером 16 февраля. Пока мама готовила еду в летней кухне, её двухлетняя дочь выпила несколько таблеток. Вернувшись в дом, женщина попыталась оказать ребенку первую помощь. На следующий день, когда самочувствие малышки ухудшилось, мать обратилась в медицинское учреждение.

После оказания необходимой медицинской помощи все дети были переведены на стационарное лечение.