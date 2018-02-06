В Приднестровье опровергли слухи о появлении наркотика в виде конфет

Сообщения о том, что опасная сладость стала распространяться среди подростков, появились в соцетях осенью прошлого года.
Первые сообщения о так называемой землянике были связаны с Беларусью.
– Позже была распространена информация о том, что этот наркотик появился на Урале. Официальные источники данные сведения опровергли, – заявили в МВД Приднестровья.
В то же время, власти напомнили, что не стоит ослаблять контроль за подростками. Родителям необходимо должным образом воспитывать их, приучая не доверять незнакомым людям.
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