В Приднестровье опровергли слухи о появлении наркотика в виде конфет

Сообщения о том, что опасная сладость стала распространяться среди подростков, появились в соцетях осенью прошлого года.

Первые сообщения о так называемой землянике были связаны с Беларусью.

– Позже была распространена информация о том, что этот наркотик появился на Урале. Официальные источники данные сведения опровергли, – заявили в МВД Приднестровья.

В то же время, власти напомнили, что не стоит ослаблять контроль за подростками. Родителям необходимо должным образом воспитывать их, приучая не доверять незнакомым людям.