В Приднестровье ограничили движение большегрузов в жару

На дорогах Приднестровья при наступлении жаркой погоды действует ограничительный режим. Он вводится для снижения деформации асфальтобетонного покрытия.

При условии повышения температуры воздуха до + 29 ˚ С (по данным республиканского гидрометцентра) с 10:00 до 20:00 будет приостановлено движение большегрузных транспортных средств. Ограничение применяется при следовании большегрузов, общая фактическая масса которых превышает 20 тонн.

Ограничительный режим не распространяется на транспорт:

– осуществляющий перевозку скоропортящихся продуктов; – живых животных; – автотранспорт, осуществляющий ремонтно-восстановительные работы; – вывоз бытового мусора; – на транспортные средства экстренных служб; – на транспортные средства, задействованные в уборке урожая (перевозимый груз которых не превышает 20 тонн).

Также ограничение не распространяется на перевозку опасных грузов таких, как керосин, бензин, газойли, мазут, которые в случае нахождения под солнечными лучами могут привести к неотвратимым последствиям.