В Приднестровье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС МВД Придестровтя в течение дня на территории республики ожидается северный ветер до 10-13 м/с.
Управление ГЗ ГУпЧС при сильном ветре рекомендует населению:
- закрыть окна, двери, чердачные помещения;
- лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;
- парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;
- обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщать в службы экстренного реагирования о месте обрыва;
- зафиксировать слабо укреплённые конструкции во дворах, их разрушение может привести к травмам людей.
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