В Приднестровье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

В Приднестровье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС МВД Придестровтя в течение дня на территории республики ожидается северный ветер до 10-13 м/с.

Управление ГЗ ГУпЧС при сильном ветре рекомендует населению:

  • закрыть окна, двери, чердачные помещения;
  • лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;
  • парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;
  • обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщать в службы экстренного реагирования о месте обрыва;
  • зафиксировать слабо укреплённые конструкции во дворах, их разрушение может привести к травмам людей.
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