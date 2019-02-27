В Приднестровье объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

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По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС МВД Придестровтя в течение дня на территории республики ожидается северный ветер до 10-13 м/с.

Управление ГЗ ГУпЧС при сильном ветре рекомендует населению:

закрыть окна, двери, чердачные помещения;

лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;

парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщать в службы экстренного реагирования о месте обрыва;

зафиксировать слабо укреплённые конструкции во дворах, их разрушение может привести к травмам людей.