В Приднестровье объявлено штормовое предупреждение из-за гроз

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По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР, днём и вечером 18 мая, а также в первой половине ночи 19 мая на территории Приднестровья ожидаются грозы с кратковременным дождём, местами сильным. Также ожидаются порывы восточного ветра до 15-20 м/с, пишет mvdpmr.org.

При сильном ветре населению рекомендуют:

– закрыть окна, двери, чердачные помещения;

– лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, ЛЭП и вблизи домов;

– парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

– обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщить в службы экстренного реагирования;

– закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах.

При грозе:

– во время молнии не подходить близко к электропроводке, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном. По возможности, выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы;

– если вы находитесь на открытой местности, укрыться на участке с низкорослым кустарником. Не прятаться вблизи высоких деревьев;

– не находиться в водоёме или на его берегу. Если вы плаваете или находитесь в лодке, как можно скорее выбраться на берег;

– не приближаться к телеграфным столбам, не стоять рядом с металлической оградой, линиями высокого напряжения, стальными трубами и рельсами, а также вблизи других проводников электричества.