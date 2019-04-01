В Приднестровье объявлено предупреждение об усилении ветра

По данным Управления гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР, 1 апреля днём и вечером и 2 апреля ночью и утром на территории республики ожидается усиление северного ветра до 9 – 12 м/с, с порывами до 15 м/с.
В данной связи гражданам рекомендуется:
– закрыть окна, двери, чердачные помещения;
– лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;
– парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;
– обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщите в службы экстренного реагирования о месте обрыва;
– закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах, их разрушение может привести к травмированию людей.
В случае необходимости приднестровцев призывают звонить по единому номеру службы спасения – «101».