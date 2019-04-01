В Приднестровье объявлено предупреждение об усилении ветра

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По данным Управления гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР, 1 апреля днём и вечером и 2 апреля ночью и утром на территории республики ожидается усиление северного ветра до 9 – 12 м/с, с порывами до 15 м/с.

В данной связи гражданам рекомендуется:

– закрыть окна, двери, чердачные помещения;

– лицам, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и вблизи домов;

– парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

– обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщите в службы экстренного реагирования о месте обрыва;

– закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах, их разрушение может привести к травмированию людей.

В случае необходимости приднестровцев призывают звонить по единому номеру службы спасения – «101».