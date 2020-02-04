В Приднестровье объявлено начало эпидемиологического подъёма ОРВИ

В Приднестровье объявлено начало эпидемиологического подъёма ОРВИ

В Приднестровье объявлено начало эпидемиологического подъёма ОРВИ. По данным властей, эпидемиологический порог превышен на 9%. Сообщается, что за последнюю неделю ситуация в регионе значительно ухудшилась. 

На прошлой неделе в Приднестровье зарегистрировано больше 3,5 тысячи случаев острых инфекций верхних дыхательных путей. Выявлено также 3 новых случая гриппа, два случая у детей 5-14 лет, передаёт publika.md.

Вводятся ограничительные меры в учреждениях культуры, спорта, школах и детсадах. В Тирасполе уроки не проходят в 8 классах четырёх школ, детей не приводят в некоторые группы в 4 детсадах. На карантин закрыты и 2 класса в школах Днестровска.  В одном из детских садов Слободзеи вчера в группу вместо 23 детей пришли только трое.

Объявлено об остановке массовых мероприятий, общественный транспорт будут три раза в день убирать с применением дезинфекторов.

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