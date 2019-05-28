В Приднестровье объявили о штормовом предупреждении

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По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР, в течение сегодняшнего дня и вечером на территории Приднестровья ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 м/с.

Спасатели рекомендуют автовладельцам не парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, пишет mvdpmr.org. На дороге следует быть предельно внимательными – двигаться с невысокой скоростью и сохранять дистанцию до впереди идущих машин.

Пешеходам необходимо избегать рекламных щитов и металлических конструкций, пишет источник. Небезопасно укрываться от ветра под деревьями, у стен домов. Если во время ветра вы оказались на улице, переждать непогоду следует в общественных зданиях или подъездах жилых домов.