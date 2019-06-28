В Приднестровье невнимательный водитель совершил наезд на пешеходов, переходивших по “зебре” (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов произошло 27 июня в Днестровске. Управляя автомобилем Toyota, 81-летний житель города совершил наезд на семейную пару: 42-летнего мужчину и его супругу 36-ти лет.

Как пишет mvdpmr.org, супруги переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина не пострадала, а у мужчины врачи диагностировали ушибы и ссадины голени.

Как пояснил водитель, он не заметил людей на проезжей части из-за ослепившего его солнца. По факту случившегося проводится разбирательство.