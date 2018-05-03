В Приднестровье нетрезвые невестка и свекровь устроили драку

Инцидент произошел в Григориополе.

Как сообщили в МВД Приднестровья, женщины живут под одной крышей, и не всегда ладят между собой.

На днях около 8 часов вечера между молодой и пожилой женщинами вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге 30-летняя невестка оказалась сильнее 59-летней женщины. Она толкнула ее с такой силой, что та упала и сломала левую руку.

За лечением пострадавшая обратилась к врачам, а те, в свою очередь, сообщили о произошедшем в милицию. Инициировано разбирательство.