В Приднестровье нетрезвые невестка и свекровь устроили драку

В Приднестровье нетрезвые невестка и свекровь устроили драку

Инцидент произошел в Григориополе.

Как сообщили в МВД Приднестровья, женщины живут под одной крышей, и не всегда ладят между собой.

На днях около 8 часов вечера между молодой и пожилой женщинами вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге 30-летняя невестка оказалась сильнее 59-летней женщины. Она толкнула ее с такой силой, что та упала и сломала левую руку.

За лечением пострадавшая обратилась к врачам, а те, в свою очередь, сообщили о произошедшем в милицию. Инициировано разбирательство.

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