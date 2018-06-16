В Приднестровье несовершеннолетняя навещала пенсионерку, чтобы ограбить ее

С заявлением в милицию обратилась 83-летняя жительница одного из сёл.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, пенсионерка попросила привлечь к ответственности неизвестного, который украл у неё 20 000 рублей ПМР. Деньги, спрятанные пожилой женщиной в кладовой, пропали в период с 10 по 14 июня.

Сотрудники районного отдела внутренних дел установили личность похитительницы. Ею оказалась 13-летняя односельчанка заявительницы. Несовершеннолетняя не раз приходила в дом якобы помочь по хозяйству. Сама же присматривалась, что и где «плохо» лежит. Выбрав удобный момент, забрала из тайника накопленную пенсионеркой сумму и ушла.

По факту кражи ведётся разбирательство.