В Приднестровье неизвестные избили и обокрали мужчину посреди улицы

Криминальный инцидент произошёл воскресным вечером, в половине десятого. На пересечении улиц Комсомольской и Днестровской в Слободзее трое неизвестных избили мужчину и отобрали у него барсетку с деньгами и мобильный телефон. Потерпевший, гостивший у родственницы 30-летний житель Шолданештского района обратился в милицию.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в результате оперативно-розыскных мероприятий двое подозреваемых вскоре оказались в руках стражей правопорядка. Это ранее судимые горожане 41 года и 43 лет. У сообщников была изъята только часть похищенного.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего подозреваемого.