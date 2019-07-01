В Приднестровье на улице задержали мужчину с торчащей из кармана марихуаной

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В Слободзее для составления административного протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения был доставлен 21-летний гражданин Украины. При наружном осмотре вещей в нагрудном кармане его пиджака была обнаружена растительная масса, предположительно, марихуана.

Как пишет mvdpmr.org, было установлено, что мужчина временно проживал в селе Карагаш. На заброшенном участке он сорвал дикорастущую коноплю, чтобы в дальнейшем курить самому.

На указанное место выехали правоохранители для изъятия запрещённого растения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.