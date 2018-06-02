В Приднестровье на дачном участке вновь обнаружили боеприпас времён ВОВ

Подозрительный ржавый предмет нашёл 53-летний мужчина, когда приводил в порядок дачный участок.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, житель села Незавертайловка приводил в порядок дачный участок, расположенный в садово-огородном товариществе «Электроаппаратный» на улице Виноградной, где и обнаружил ржавый снаряд. О находке мужчина сразу сообщил в милицию.

На место происшествия прибыли сотрудники районного отдела внутренних дел и специалисты Министерства обороны Приднестровья, которые выяснили, что найденным предметом оказался снаряд времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас оказался безопасным. Сапёры изъяли его для дальнейшей утилизации.