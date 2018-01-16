В Приднестровье мужчина жестоко избил жену и ударил ее ножом в ногу

Драматические события развернулись в селе Чобручи.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, причиной супружеской ссоры стала взаимная неприязнь. В гневе 31-летний мужчина сначала избил жену, а затем принялся угрожать ей физической расправой. В подтверждении серьёзности своих намерений дебошир ударил женщину ножом в ногу. Пострадавшая сумела вырваться и позвонить в милицию.

Согласно справке врачей Центральной районной больницы, 25-летней сельчанке были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, ран головы и бедра, закрытой черепно-мозговой травмы. По заявлению пострадавшей ведётся разбирательство.