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В Приднестровье мужчина жестоко избил жену и ударил ее ножом в ногу

В Приднестровье мужчина жестоко избил жену и ударил ее ножом в ногу

Драматические события развернулись в селе Чобручи.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, причиной супружеской ссоры стала взаимная неприязнь. В гневе 31-летний мужчина сначала избил жену, а затем принялся угрожать ей физической расправой. В подтверждении серьёзности своих намерений дебошир ударил женщину ножом в ногу. Пострадавшая сумела вырваться и позвонить в милицию.

Согласно справке врачей Центральной районной больницы, 25-летней сельчанке были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, ран головы и бедра, закрытой черепно-мозговой травмы. По заявлению пострадавшей ведётся разбирательство.

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