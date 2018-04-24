В Приднестровье мужчина скончался, а женщина впала в кому из-за злоупотребления спиртным

Один случай произошел в одном из населенных пунктов Слободзейского района, второй – в Тирасполе.

55-летняя жительница села Кицканы была доставлена “скорой помощью” в Республиканскую клиническую больницу вечером 15 апреля. Она была обнаружена без сознания на улице.

– В ходе разбирательства выяснилось, что подвыпившая женщина передвигалась на велосипеде и упала, потеряв сознание, – сообщили в МВД Приднестровья.

Женщину в состоянии комы поместили в реанимационное отделение.

В Тирасполе пьянство не оставило шансов 72-летнему мужчине. Ночью 23 апреля, находясь под воздействием алкоголя, пожилой мужчина выпрыгнул из окна квартиры на 6-ом этаже. От полученных травм он скончался на месте.

По обоим фактам происшествий ведутся проверки.