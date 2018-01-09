В Приднестровье мужчина сгорел заживо в собственном доме

К трагедии привела непотушенная сигарета.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, пожар произошел около трех часов ночи 8 января в частном доме на улице Ленина в селе Шипка. Спустя час спасатели полностью ликвидировали пламя, охватившее площадь 18 кв.м. Сгорела кровля дома, обрушилось потолочное перекрытие.

– Погибшего 60-летнего хозяина дома пожарные нашли в одной из комнат. По предварительной версии специалистов, причиной воспламенения стала неосторожность при курении. Уже известно, что одинокий мужчина злоупотреблял спиртным, – отмечает источник.

По факту случившегося ведется разбирательство.