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В Приднестровье мужчина сгорел заживо в собственном доме

В Приднестровье мужчина сгорел заживо в собственном доме

К трагедии привела непотушенная сигарета. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, пожар произошел около трех часов ночи 8 января в частном доме на улице Ленина в селе Шипка. Спустя час спасатели полностью ликвидировали пламя, охватившее площадь 18 кв.м. Сгорела кровля дома, обрушилось потолочное перекрытие.

– Погибшего 60-летнего хозяина дома пожарные нашли в одной из комнат. По предварительной версии специалистов, причиной воспламенения стала неосторожность при курении. Уже известно, что одинокий мужчина злоупотреблял спиртным, – отмечает источник. 

По факту случившегося ведется разбирательство.

 

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