В Приднестровье мужчина избил свою гражданскую супругу до полусмерти

В Приднестровье мужчина избил свою гражданскую супругу до полусмерти

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он без особой причины стал наносить удары женщине ногами и кулаками.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, случай произошёл в селе Буторы Григориопольского района. Скандал разыгрался утром в частном домовладении 51-летнего сельчанина. Будучи в нетрезвом состоянии, он начал ссору на пустом месте со своей 45-летней гражданской супругой, после чего стал избивать ее кулаками и ногами.

Жертве насильника удалось вывернуться и сбежать в свой собственный дом, откуда была вызвана бригада скорой помощи. Женщину госпитализировали в районную больницу с травмой головы, переломом костей носа и скуловой кости справа.

Узнав о происшествии из сообщения медиков, сотрудники милиции сразу же арестовали злоумышленника. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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