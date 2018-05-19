В Приднестровье мужчина избил свою гражданскую супругу до полусмерти

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он без особой причины стал наносить удары женщине ногами и кулаками.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, случай произошёл в селе Буторы Григориопольского района. Скандал разыгрался утром в частном домовладении 51-летнего сельчанина. Будучи в нетрезвом состоянии, он начал ссору на пустом месте со своей 45-летней гражданской супругой, после чего стал избивать ее кулаками и ногами.

Жертве насильника удалось вывернуться и сбежать в свой собственный дом, откуда была вызвана бригада скорой помощи. Женщину госпитализировали в районную больницу с травмой головы, переломом костей носа и скуловой кости справа.

Узнав о происшествии из сообщения медиков, сотрудники милиции сразу же арестовали злоумышленника. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.