В Приднестровье мошенники ухитрились обдурить предприятия общепита

Управление внутренних дел Тирасполя объявило о появившейся новой преступной схеме, в сети которой уже оказались некоторые предприятия общественного питания.

Как сообщает пресс-служба МВД, мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники звонят с мобильных номеров российских операторов сотовой связи в кафе, бары и рестораны, расположенные на территории Приднестровья, и делают заказ на доставку готовых блюд, экзотических продуктов, а также элитного алкоголя, которых нет в меню общепита. Далее мошенники уговаривают администрацию предприятия срочно приобрести указанный товар в крупных супермаркетах и расплатиться за него путём перечисления денег на счета, находящиеся за пределами Приднестровья (QIWI кошелёк).

Номера счетов отправляют представителям общепита по SMS и обещают возместить все затраты наличными при получении доставки. Однако после перечисления денег на указанный номер, заказчик исчезает, а предприятие остаётся без денег и без дорогостоящих продуктов питания и алкоголя.

В связи с этим представители МВД призывают администраторов предприятий общественного питания не идти на поводу у мошенников и не перечислять деньги на неизвестные счета, тем более, зарегистрированные за пределами Приднестровья.

Стоит отметить, что аналогичные проблемы могут возникнуть и у клиентов интернет-магазинов, которые требуют предоплату, но не выполняют взятые на себя обязанности.