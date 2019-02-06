В Приднестровье машина загорелась во время движения (ФОТО)

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Автомобиль марки BMW загорелся на улице Крупской. Пламя вспыхнуло в моторном отсеке во время движения иномарки.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель хотел локализовать пожар при помощи огнетушителя, но не смог открыть заклинивший капот. Сотрудники городской СВПЧ ликвидировали возгорание за считанные минуты. Огнём повреждены моторный отсек и лобовое стекло автомобиля.

Имущественный ущерб от пожара составил 5 000 рублей ПМР. Причиной ЧП, по мнению специалистов, стало повреждение топливной системы.

Выяснилось, что в этот день, во время ремонта транспортного средства, 30-летний владелец обратил внимание на неисправность топливного шланга. Мужчина решил сразу заменить сломанную деталь. Однако до магазина он так и не доехал.

С начала года в Приднестровье зарегистрировано 8 фактов возгораний автомобилей. Основные причины – короткое замыкание электропроводки и несвоевременное прохождение технического обслуживания.