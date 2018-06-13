В Приднестровье любопытный подросток принес домой действующий снаряд

В Приднестровье любопытный подросток принес домой действующий снаряд

Школьнику посчастливилось остаться в живых после обнаружения взрывоопасного предмета.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, тревожное сообщение поступило в дежурную часть Слободзейского РОВД примерно в 18:20 12 июня. Жительница одного из сёл рассказала, что её сын принёс «нечто подозрительное».

Прибывшие по указанному адресу специалисты изъяли 30-миллиметровый действующий снаряд. Несовершеннолетний пояснил, что боеприпас он нашёл ещё в апреле рядом с оросительным каналом. Взрослым ничего не сообщил. И только когда находка, представляющая угрозу для жизни, окончательно перестала его интересовать, подросток принёс её домой.

Боеприпас был изъят.

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