В Приднестровье контролируют состояние пациентов, прибывших из Италии

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С женщиной, заразившейся коронавирусом, одним рейсом летели 4 гражданина Приднестровья: один мужчина и три женщины.

Сотрудниками Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в Приднестровье были установлены данные и адреса граждан, которые попадают в зону риска. 8 марта милиционеры совместно с врачами выехали на дом к каждому, провели профилактическую беседу и объяснили как себя вести в быту, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Каждые 4 часа специалисты созваниваются с наблюдаемыми, уточняя их самочувствие. Данные граждане, в том числе ещё одна девушка, с которой успел пообщаться один из прибывших из Италии приднестровцев, будут находиться дома на карантине 14 дней.