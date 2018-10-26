В Приднестровье юный хулиган обокрал своего знакомого и пригрозил расправой

В Приднестровье юный хулиган обокрал своего знакомого и пригрозил расправой

Между двумя 17-летними знакомыми в Слободзее произошла ссора, в ходе которой один из юношей вытащил из кармана куртки второго 400 рублей ПМР.

Парень скрылся с места происшествия скрылся, пригрозив потерпевшему физической расправой в случае его обращения к кому-либо за помощью. Жертва грабителя, учащийся одного из образовательных учреждений города, рассказал о случившемся одному из педагогов. Женщина проинформировала о произошедшем стражей правопорядка.

По её заявлению проводится разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местонахождение злоумышленника устанавливается.

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