В Приднестровье юная велосипедистка сломала ключицу, упав перед машиной

В Приднестровье юная велосипедистка сломала ключицу, упав перед машиной

Происшествие с участием несовершеннолетней произошло в Григориополе рядом с пятиэтажным домом. Первоклассница каталась на велосипеде под присмотром двух взрослых.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, во двор, где размещён «лежачий полицейский», въезжал автомобиль Volkswagen под управлением 22-летней жительницы района. Он двигался навстречу велосипедистке. Девочка разнервничалась, потеряла равновесие и упала. К счастью, наезда не произошло.

В Центральную районную больницу пострадавшую привезла скорая помощь. Врачи диагностировали у неё закрытый перелом левой ключицы со смещением.

По данному факту проводится разбирательство.

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