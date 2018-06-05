В Приднестровье из-за разбросанных у поля стёкол сгорело 1,5 гектара пшеницы

В Приднестровье из-за разбросанных у поля стёкол сгорело 1,5 гектара пшеницы

Пожар случился в Слободзейском районе. По одной из версий экспертов, возгорание произошло из-за разбросанных рядом осколков стекла, которые сфокусировали солнечные лучи.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, возгорание произошло на поле фермерского хозяйства «Агропромлюкс-1», рядом с селом Уютное. О случившемся в службу «101» сообщила 47-летняя сельчанка.

В ликвидации воспламенения были задействованы один пожарный расчёт и два трактора. Спустя 20 минут совместными усилиями удалось справиться с огнём. Специалисты склоняются к нескольким причинам возгорания. Вполне вероятно, что пшеница вспыхнула от разбросанных рядом с полем осколков стекла, сфокусировавших солнечные лучи. Ведётся разбирательство.

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