В Приднестровье из-за непогоды перевернулись два пассажирских микроавтобуса (ФОТО)

В Приднестровье из-за непогоды перевернулись два пассажирских микроавтобуса (ФОТО)

Хмурая погода омрачила утро приднестровцев: сразу несколько ДТП произошло накануне из-за ненастья. К счастью, никто из участников аварий не пострадал.

Первое происшествие произошло утром на участке трассы Тирасполь-Каменка. На скользкой дороге пассажирский микроавтобус Volkswagen занесло, и автомобиль перевернулся. Двое пассажиров были доставлены в Центральную районную больницу с легкими травмами.

Немногим позже на той же трассе перевернулся ещё один пассажирский микроавтобус “Газель”. В результате происшествия 6 человек из 13 были доставлены в больницу, пишет mvdpmr.org.

По словам госавтоинспекторов, в обоих случаях водители не справились с управлением из-за того, что не соблюдали безопасную скорость движения в условиях непогоды.

 

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