В Приднестровье из-за курения произошло два пожара с погибшими (ФОТО)

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Сообщение о пожаре в частном доме в Бендерах поступило от соседей 21 декабря. На месте происшествия работали два расчёта пожарных.

В ходе тушения в комнате на диване было обнаружено обгоревшее тело. Родственники опознали в погибшем 68-летнего хозяина дома, пишет mvdpmr.org.

В этот же день пожар произошёл в одном из домов села Вадатурково Рыбницкого района. Пожилого хозяина без признаков жизни нашли на полу у постели. Предположительная причина смерти 58-летнего сельчанина – отравление продуктами горения.

По предварительным выводам специалистов, в обоих случаях причинами ЧП стала неосторожность при курении в постели. Обстоятельства инцидентов выясняются.