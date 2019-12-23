В Приднестровье из-за курения произошло два пожара с погибшими (ФОТО)

В Приднестровье из-за курения произошло два пожара с погибшими (ФОТО)

Сообщение о пожаре в частном доме в Бендерах поступило от соседей 21 декабря. На месте происшествия работали два расчёта пожарных.

В ходе тушения в комнате на диване было обнаружено обгоревшее тело. Родственники опознали в погибшем 68-летнего хозяина дома, пишет mvdpmr.org.

В этот же день пожар произошёл в одном из домов села Вадатурково Рыбницкого района. Пожилого хозяина без признаков жизни нашли на полу у постели. Предположительная причина смерти 58-летнего сельчанина – отравление продуктами горения.

По предварительным выводам специалистов, в обоих случаях причинами ЧП стала неосторожность при курении в постели. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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