В Приднестровье горе-угонщик разбил украденный автомобиль

В милицию за помощью обратился 29-летний житель дома на улице Днестровской села Карагаш. Он попросил разыскать неизвестного, который угнал его автомобиль Volkswagen Passat B4.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, из рассказа потерпевшего стало известно, что утром 5 сентября его супруга намеревалась отправиться по делам. Иномарку с включённым двигателем молодая женщина оставила на дороге, а сама вернулась во двор. Через пару минут увидела, что машина исчезла.

Транспортное средство с существенными механическими повреждениями было обнаружено рядом с одним из домов на улице Сергея Лазо – угонщик врезался в кирпичный забор. Злоумышленника сотрудники районного отдела внутренних дел задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Горе-угонщиком оказался ранее неоднократно судимый 32-летний сельчанин. Возвращаясь из гостей, он увидел заведённый автомобиль и решил покататься. Направился в сторону своего дома, но не справился с управлением.

По заявлению возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.