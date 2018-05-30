В Приднестровье годовалый малыш выпил моющее средство и оказался в больнице

Инцидент, связанный с отравлением ребёнка, зафиксирован в селе Чобручи.

Папа с сыном находились во дворе своего частного домовладения. В какой-то момент мужчина, занятый мытьём посуды для кормления животных, отвлёкся. Малыш, взяв бутылочку с яркой этикеткой, сделал несколько глотков. Увидев пузыри на губах плачущего ребёнка, сельчанин сразу же понял, что случилось.

Отец отвёз мальчика в Центральную районную больницу. Оказав всю необходимую помощь, медики установили пострадавшему диагноз «Острое бытовое отравление химическим веществом». Назначено амбулаторное лечение.

По факту происшествия ведётся разбирательство, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.