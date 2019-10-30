В Приднестровье двух трактористов привлекли к уголовной ответственности за нетрезвое вождение

0

Один из них попал в дорожно-транспортное происшествие на тракторе.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Приднестровья. Он обвиняется в управлении механическим транспортным средством в состоянии опьянения. С сентября 2017 года по решению суда он был лишён права управления транспортным средством на один год за административное нарушение – невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Имея, как оказалось, ещё одно водительское удостоверение, дающее право управлять трактором, он устроился на работу в сельхозфирму в качестве тракториста-механизатора, где работал на тракторе Joto, сообщает пресс-служба Следственного комитета Приднестровья.

В августе этого года мужчина, находясь на работе, употребил вместе с ещё одним водителем спиртное, после чего оба выехали на тракторах за водой для бригады. По пути его товарищ пересел за руль трактора Joto и опрокинул его. В бригаду транспортное средство они притащили на буксире.

Когда сотрудники милиции стали проводить разбирательство, выяснилось, что оба водителя находились в состоянии опьянения. В отношении тракториста, который был ранее уже лишён права управления, возбудили уголовное дело. Его коллегу привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и возбудили в его отношении уголовное дело по факту повреждения транспортного средства.