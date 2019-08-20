В Приднестровье двое водителей понесут наказание за повторную пьяную езду

В Приднестровье двое водителей понесут наказание за повторную пьяную езду

Сотрудников дорожно-патрульной службы в Григориополе привлёк мопед Alpha, на котором отсутствовал номерной знак. Правонарушителя остановили: от водителя исходил резкий запах спиртного.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org. В ходе разбирательства было установлено, что в марте этого года мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение, однако административное наказание его не остановило.

Повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и 34-летний рыбничанин. Его Audi сотрудники автоинспекции остановили в районе кругового движения. Как выяснилось, в феврале этого года на мужчину уже составляли административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По обоим фактам проводятся разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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