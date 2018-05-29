В Приднестровье двое приятелей отобрали деньги у односельчанина

Трое жителей села Бутучаны употребляли спиртное в разных компаниях в баре.
Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в определенный момент двое приятелей 24-25 лет заметили у односельчанина значительную сумму, когда тот расплачивался с официантом. Под вымышленным предлогом молодые люди спровоцировали ссору с мужчиной и принялись требовать у него деньги. Встретив отказ, сообщники избили пострадавшего, после чего отобрали 50 евро и 1400 леев.
34-летний сельчанин позвонил в милицию. Сотрудники отдела внутренних дел задержали злоумышленников по горячим следам. Похищенные деньги были обнаружены по месту жительства одного из них.
По заявлению потерпевшего ведётся разбирательство. Криминальные приятели дают показания.
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