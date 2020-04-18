В Приднестровье движение транспорта во время пасхальных праздников будет ограничено

0

Запрет будет действовать с 18 по 20 и с 25 по 27 апреля.



Ограничение не коснётся автотранспорта, который задействован в борьбе с вирусной инфекцией, и автомобилей, на которых граждане добираются на работу. При себе необходимо иметь соответствующую справку. Это касается и исключительных случаев, когда требуется оказать помощь нуждающимся гражданам (доставка продуктов, лекарств, уход за больными). Кроме того, в период пасхальных праздников в Приднестровье запрещено участие прихожан в богослужениях и посещение кладбищ, за исключением похоронных процессий, передаёт novostipmr.com.

Напомним, что режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса в Приднестровье был введён 17 марта. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки продуктов питания и лекарств и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.