Ничего святого. Двое сельчан обокрали соседа-пенсионера

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В милицию обратился 79-летний житель села Глиное. Он сообщил, что в период с 3 по 5 мая неизвестные похитили у него около 400 кг зерна.

Пропажу мужчина обнаружил утром, когда поднялся на чердак за кормом для домашней птицы. Он не досчитался 8 мешков зерна кукурузы и по мешку пшеницы и ячменя, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два односельчанина потерпевшего, братья 20 и 22 лет.

Похищенные корма были изъяты и переданы хозяину. По факту случившегося проводится проверка.

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