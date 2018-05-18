В Приднестровье два месяца не могут найти пропавшую женщину

Слободзейским РОВД разыскивается Наталья Бардиш 1960 года рождения.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, женщина ушла из дома в неизвестном направлении 22 марта. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид примерно 60-65 лет, рост – 170 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, губы тонкие, глаза голубые, нос прямой. Волосы чёрные с проседью, коротко стриженные.

Особые приметы: послеоперационный шрам от аппендицита; на руках – шрамы от порезов лезвием; на правой брови – шрам длиной 3 см.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, просят позвонить по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (557) 2-43-62, 0 (777) 5-03-20, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.