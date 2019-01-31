В Приднестровье добычей воров-рецидивистов стали лук, сахар, крупа и зарядка от телефона

В Приднестровье добычей воров-рецидивистов стали лук, сахар, крупа и зарядка от телефона

В милицию г. Бендеры обратился 65-летний житель с. Протягайловка. Пенсионер сообщил, что пока он с 27 по 30 января находился в больнице, его дом обокрали.

Как оказалось, злоумышленники проникли в дом, взломав входную дверь. Ценных вещей у пострадавшего не оказалось, и тогда воры похитили зарядное устройство от мобильного телефона и продукты: 15 кг лука, несколько пакетов крупы и 1 кг сахара.

Подозреваемые были задержаны в течение суток. Ими оказались двое односельчан пострадавшего: 40-летний мужчина и 29-летняя женщина, оба ранее судимы. Украденное имущество они продали, а вырученные деньги потратили на алкоголь, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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