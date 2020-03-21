В Приднестровье более 200 человек находятся на карантине

В Приднестровье более 200 человек находятся на карантине

225 жителей Приднестровья находятся на карантине. Они приехали после объявления чрезвычайного положения.

Об этом сообщил руководитель Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса Руслан Мова. Как пишут “Новости Приднестровья”, исполнение требования самоизоляции проверяют сотрудники милиции: курсируют 160 патрульных бригад.

В пятницы, 20 марта, выдаются разовые пропуска на выезд за пределы Приднестровья только в том случае, если гражданин получил на это разрешение.

Стоит напомнить, что с 17 марта в Приднестровье введен режим чрезвычайного положения.

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