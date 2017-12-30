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В Приднестровье без вести пропала женщина

В Приднестровье без вести пропала женщина

Женщину разыскивают уже полгода.

Григорьева Юлия Васильевна проживает в селе Суклея. Женщина ушла из дома 17 июля и до настоящего времени не выходила на связь с родственниками.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, нос прямой, глаза голубые, уши слегка оттопыренные. Волосы чёрные, окрашенные, длиной до плеч. Размер обуви – 36.

Особые приметы: шрам на левой голени, послеоперационный шрам на животе.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам (533) 7-83-09, (533) 7-82-17 или по телефону доверия МВД ПМР (533) 8-15-29.

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