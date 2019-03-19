В Приднестровье без вести пропала 19-летняя девушка (ФОТО)

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УВД города Тирасполь разыскивается Лебедева Вероника 1999 года рождения. Девушка ушла из дома 7 марта, и до сих пор неизвестно, где она находится.

На вид пропавшей 19 лет, ее рост – 168 см, она среднего телосложения. Серые глаза, тёмно-русые волосы, стрижка длинное каре. Вогнутый нос, средние губы, прямые брови. Была одета в красную болоньевую короткую куртку на змейке и кнопках, вязаную светло-серую шапку со стразами и изображением кошки, серую водолазку, синие джинсы, обута в светло-коричневые угги 39-го размера. При себе имела мобильный телефон iPhone 4 в корпусе чёрного цвета, зарядное устройство, свидетельство о рождении и паспорт ПМР на своё имя.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лебедевой Вероники, просят обратиться в ближайший отдел внутренних дел по телефонам 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в городе Тирасполе – 0 (533) 7-82-17, 0 (777) 5-29-27, а также по телефону доверия МВД ПМР – 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.