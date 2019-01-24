В Приднестровье без вести пропал подросток (ФОТО)

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УВД города Бендеры разыскивается без вести пропавший Обручков Владислав Андреевич, 05.09.2001 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, 5 января юноша ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Склонен к бродяжничеству, ранее неоднократно покидал жильё, но самостоятельно возвращался. Владислав состоит на профилактическом учёте в ИДН.

Приметы: на вид 16-18 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см. Лицо смуглое, лоб средний, брови прямые, глаза карие, нос средний, рот средний, губы средней толщины, подбородок вертикальный. Волосы чёрные прямые. Речь ясная.

Был одет в чёрную куртку с голубыми вставками, чёрную шапку, синий свитер, тёмно-синие спортивные штаны. Обут в тёмно-серые ботинки на змейке.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего несовершеннолетнего, просят позвонить в милицию по номеру «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефонам в городе Бендеры 0 (552) 4-33-22 и 0 (552) 2-77-57 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.