В Приднестровье без вести пропал мужчина

Житель Рыбницкого района ушел из дома 14 сентября и до сих пор не объявлялся.

Правоохранительные органы разыскивают Яблонского Владимира Николаевича, проживающего в селе Ержово. Мужчина не выходил на связь с родственниками уже более четырех месяцев.

Приметы: на вид 50 лет, рост около 190 см, плотного телосложения. Лицо овальное, кожа смуглая, глаза карие, нос крупный. Волосы чёрные прямые, длиной 4-5 см.

Был одет: чёрная куртка, джинсы синего цвета.

Был обут: чёрные кроссовки 43 размера.

По характеру вспыльчивый. Голос звонкий, ясный.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем просят сообщить по телефонам в г. Рыбница (555) 4-35-20 и 4-06-42, а также по телефону доверия МВД ПМР (533) 8-15-29.