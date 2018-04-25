В Приднестровье без вести пропал мужчина (ФОТО)

16 апреля он ушёл из дома в Рыбнице, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего примерно 175 см, он худощавого телосложения. Лицо треугольное. Брови прямые, средние, глаза серые. Нос средний. Рот средний, уголки губ приподнятые. Волосы светло-русые, прямые. Имеются и особые приметы: возле затылка – шрам длиной 7 см; большая родинка в области подмышки.

Был одет в чёрные кепку и спортивную кофту с капюшоном, тёмную футболку, синие джинсовые штаны. Обут в тёмно-синие кроссовки 42-43-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (555) 4-35-20, 0 (555) 4-06-42, 0 (777) 3-69-27, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.