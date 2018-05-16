В Приднестровье без вести пропал мужчина

Каменским РОВД разыскивается Яковлев Сергей Олегович, 11.04.1982 г.р., проживающий по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, д. 18/2, кв. 4.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, 27 марта мужчина находился в гостях у родственников в с. Константиновка Каменского района. 1 апреля выехал в Тирасполь, однако до настоящего времени его местонахождение не установлено.

На вид пропавшему 35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Лицо овальной формы. Лоб прямой, брови прямые. Глаза серые. Волосы русые, коротко стриженные. Имеются особые приметы: на правом плече – татуировка в виде надписи «S.E.R.»; на подбородке – шрам длиной 2-3 см.

Был одет: в тёмно-коричневую кепку, тёмно-синюю куртку, джинсы голубого цвета. Обут в синие кроссовки 42-го размера. При себе имел сумку с личными вещами, паспорт, мобильный телефон «Samsung».

Если вы располагаете информацией о местонахождении Яковлева Сергея Олеговича, позвоните по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (216) 2-14-18, 0 (216) 2-14-22, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.