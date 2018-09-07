В Приднестровье без вести пропал молодой мужчина

УВД города Бендеры разыскивается Андрей Федосеевич Малу, 05.05.1987 года рождения, проживающий в Бендерах. Его местонахождение не известно с 3 сентября.

Мужчине на вид 30 лет, он среднего телосложения, рост 188 см. Лицо овальной формы, смуглое. Лоб вертикальный, нос прямой, глаза голубые. Волосы чёрные, прямые, коротко стриженные.

Имеются и особые приметы: на затылке шрам длиной около 4 см, а между средним и безымянным пальцами правой руки – татуировка в виде букв =АФ=.

Речь ясная, заикается, говорит медленно. Отсутствует восьмой нижний зуб справа. Предположительно был одет в футболку и темно-синие джинсы, обут в синие тапочки 47-го размера. При себе имеет ключи от квартиры, паспорта гражданина ПМР и РФ на своё имя.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в городе Бендеры 0 (552) 2-84-17 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.