В Приднестровье без вести пропал 53-летний мужчина

0

УВД г. Бендеры разыскивается Чумак Николай Доментеевич, 1965 г. р., уроженец села Новые Кырнацены Кайнарского района. Прописан по адресу: г. Тирасполь, ул. 28 Июня, д. 121, кв. 77.

Николай Чумак 17 февраля вышел из дома №2, расположенного по ул. Одесской в г. Бендеры, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55 лет. Худощавое телосложение, рост 170 см, лицо круглое, бледное. Лоб высокий, брови прямые, глаза голубые, нос большой, прямой, рот средний. Волосы каштановые с сединой, коротко стрижен. Размер обуви – 43. Особые приметы: шрам над левой бровью (3 см).

Был одет: серая шапка, тёмно-синяя куртка на молнии с подкладкой из искусственного меха белого цвета. Рубашка, майка, синие спортивные штаны. Был обут в ботинки чёрного цвета. При себе имел удостоверение инвалида 2 группы по зрению, ключи.

Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшего Чумак Николая Доментеевича, позвоните в по телефонам 102, (552) 2-94-40, 2-84-17, а также по телефону доверия МВД ПМР (533) 8-15-29.