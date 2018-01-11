В Приднестровье активизировались воры: несколько жителей остались без велосипеда, инструментов и домашних птиц

В полицию обратились трое жителей Приднестровья.

В первом случае кража произошла в Слободзейском районе. Неизвестный пробрался в сарай 77-летнего жителя села Владимировка и похитил огородный инвентарь, пластиковые бочки и велосипед, нанеся ущерб в 1400 рублей ПМР. В результате следственных мероприятий выяснилось, что злоумышленником является 53-летний односельчанин заявителя. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.

Во втором случае в полицию с жалобой обратилась жительница села Лысая гора Рыбницкого района. 48-летний уроженец соседнего села Ульма украл у 56-летней женщины запчасти и набор инструментов для ремонта автомобиля. Некоторое время назад мужчина помогал заявительнице по хозяйству.

Третья кража произошла в Дубоссарах. Неизвестные украли из сарая 39-летней местной жительницы двух уток. Злоумышленниками оказались четверо приятелей 25-44 лет. По месту жительства старшего из мужчин была найдена одна утка. Вторую воры уже сварили и съели.

По факту всех трех инцидентов ведутся разбирательства.