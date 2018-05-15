В Приднестровье 4-летний ребенок получил многочисленные травмы после того, как опрокинул на себя телевизор

Инцидент произошел в одном из частных домовладений села Карагаш. За малышом не усмотрела мама.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, хлопотавшая по хозяйству женщина на несколько минут вышла во двор. Вернулась, когда услышала плач. Мальчик лежал на полу рядом с телевизором, который упал на него с тумбочки высотой около метра.

Согласно информации врачей Республиканского центра матери и ребёнка, пострадавший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны височной области. Жизнь пациента вне опасности, он проходит лечение в хирургическом отделении. По факту происшествия проводится проверка.