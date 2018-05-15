В Приднестровье 4-летний ребенок получил многочисленные травмы после того, как опрокинул на себя телевизор

В Приднестровье 4-летний ребенок получил многочисленные травмы после того, как опрокинул на себя телевизор

Инцидент произошел в одном из частных домовладений села Карагаш. За малышом не усмотрела мама. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, хлопотавшая по хозяйству женщина на несколько минут вышла во двор. Вернулась, когда услышала плач. Мальчик лежал на полу рядом с телевизором, который упал на него с тумбочки высотой около метра. 

Согласно информации врачей Республиканского центра матери и ребёнка, пострадавший получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны височной области. Жизнь пациента вне опасности, он проходит лечение в хирургическом отделении. По факту происшествия проводится проверка.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md