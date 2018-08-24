В Приднестровье 3-летняя девочка скончалась, отравившись дымом от тлеющего дивана

В Приднестровье 3-летняя девочка скончалась, отравившись дымом от тлеющего дивана

Трагедия произошла минувшей ночью в селе Гыртоп Григориопольского района.

Около десяти вечера 65-летняя жительница села уложила свою внучку спать, а сама отправилась доить коров. Вернувшись около полуночи, увидела наполненную едким дымом комнату и спящую на тлеющем диване 3-летнюю девочку.

– Пожилая женщина вынесла ребёнка на улицу, соседка вызвала скорую помощь. К сожалению, спасти маленькой сельчанке жизнь не удалось. По предварительным выводам специалистов, она скончалась, отравившись продуктами горения, – сообщили в МВД Приднестровья.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Среди рассматриваемых версий трагедии – неосторожное обращение ребёнка с огнём, так как в этой же комнате на шкафу был найден коробок со спичками.

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